Армия 13 марта 2023, 15:09 Первые контрактные поставки модульного пистолета «Калашников» начались в России Контрактные поставки модульного пистолета Лебедева «Калашников» стартовали в России РИА «Новости»

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Оружейный концерн «Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева «Калашников». Об этом ТАСС сообщил глава концерна Алан Лушников.

По его словам, первую партию уже отправили заказчику, она проходит войсковые испытания.

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«Первую партию передали по контрактному заказу, оружие проходит войсковые испытания. Росгвардия всегда была нашим чрезвычайно важным, проверенным и надежным партнером», — сказал Лушников.

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Президент концерна отметил, что с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Эскпотехностраж», где могут появиться образцы пистолета Лебедева.

В феврале «Калашников» объявлял о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина, которая успешно прошла государственные испытания. Специальные войска в зоне боевых действий уже проверили разработку и оставили о ней положительные отзывы.

Также ранее стало известно, что в зону спецоперации поступила доработанная партия автоматов АК-12.