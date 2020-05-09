Первые авиапарады прошли в России. Видео

Первые авиапарады прошли в городах Сибири и Дальнего Востока. Во Владивостоке воздушный парад пришлось отменить из-за того, что на город опустился туман.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, на Камчатке пролет совершили летчики морской авиации Тихоокеанского флота. Самолеты прошли в парадных строях над площадью Ленина и Авачинской бухтой.

В параде над Камчаткой приняли участие экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолетов Ил-38Н.

В Хабаровске в авиапараде были задействованы 30 воздушных судов — это самый масштабный пролет авиации в Восточном военном округе. Первым продемонстрировали самый большой серийно выпускаемый вертолет в мире Ми-26, затем показали звено Ми-8АМТШ, четыре ударных Ка-52 «Аллигатор», самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Во Владивостоке авиапарад в честь Дня Победы отменили из-за тумана. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Тихоокеанского флота. Пролет должен был пройти со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланской в сторону Золотого моста во Владивостоке. Планировалось участие 21 самолета и вертолета.

Парады в России, как и другие массовые мероприятия, отменили из-за пандемии коронавируса. Но во многих городах пройдут авиапарады. Пролет над Москвой запланирован на 10:00. Москвичей призвали не выходить из дома и смотреть за воздушным парадом с балконов.