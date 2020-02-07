Первую в мире беспилотную атомную подлодку создадут в России

Отмечается, что беспилотная подлодка «Посейдон» уже проходит испытания.

Издание также обратило внимание, что США не финансируют подобные проекты, а делают ставки на необитаемые корабли и небольшие дизель-электрические аппараты. Атомные же суда американцев продолжают предусматривать наличие экипажа.

На действующих российских атомных подлодках экипаж уже сейчас состоит из меньшего числа людей, чем на американских.

Forbes упомянул также российский автономный подводный реактор в Арктике.

Военные эксперты подчеркнули, что беспилотные подлодки будут потреблять меньше энергии (сейчас 30% мощности уходит на обеспечение жизни экипажа) и смогут дольше находиться под водой.