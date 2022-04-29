Первую репетицию парада Победы с военной техникой в Москве сняли на видео

Пешие колонны военнослужащих и боевая техника завершили первую ночную репетицию парада Победы в центре Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Видео с окончанием подготовки появилось в Telegram-канале агентства.

На кадрах видно, что на Тверской улице выстроились танки и бронетранспортеры. Рядом с боевыми машинами находятся военнослужащие. Выход на проезжую часть для посторонних заблокировали.

Корреспондент РИА «Новости» уточнил, что первыми на Красную площадь вышли пешие расчеты, отработавшие парадный проход. После освобождения пространства к Кремлю через манежную площадь выехала военная техника.

На время репетиции парада проезд по ряду улиц Москвы закрыли для транспорта. Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая, а генеральную репетицию проведут 7 мая в 10:00.

Всего в параде Победы примут участие 11 тысяч военных, 131 машина военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.