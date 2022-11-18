Армия 18 ноября 2022, 23:38 Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: первую группу студентов республики демобилизуют под конец ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первую группу студентов Донецкой Народной Республики демобилизуют в начале следующей недели (примерно с 21 ноября — прим. Ред.). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Первую партию демобилизованных студентов мы сможем увидеть уже в начале следующей недели», — сказал он.

Реклама

Пушилин пояснил, что подписал указ о демобилизации студентов. В нем говорится, что необходимо уволить с военной службы учащихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, которые впервые являются студентами.

Реклама

Врио главы ДНР подчеркнул, что власти республики решат ряд вопросов, связанных с академическими отпусками мобилизованных студентов и их возвращением к учебному процессу.

Ранее российский Совет Федерации одобрил закон, согласно которому освобождаются от НДФЛ и страховых взносов выплаты участникам специальной военной операции России на Украине, а также работникам, которые связаны с командировками в новые регионы России для восстановления инфраструктуры.