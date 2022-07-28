Первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла под Мурманском

Репетиция парада ко Дню ВМФ прошла под Мурманском, в Кольском заливе. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

В параде примут участие подводная лодка Б-459 «Владикавказ», подводные крейсеры «Смоленск» и «Верхотурье», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», и другие подводные лодки и корабли — всего 14 судов. Также в параде ко Дню ВМФ примут участие 2,5 тысячи военных.