Первая партия модификации Ми-8 поступит в войска в 2021 году

Первая партия новейшей модификации вертолетов Ми-8 поступит в войска в ноябре 2021 года, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Сдача следующей партии запланирована на 2022 год.

«Сдача первой партии машин в этом году до 10 ноября. На 2022 год запланирована сдача следующей партии. Мы обеспечены заказом по этой тематике на текущий и следующий год», — рассказал Богинский на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Его слова привел ТАСС.

Модифицированный вертолет Ми-8АМТШ-ВН был создан на базе широко используемого Ми-8, с учетом опыта современных локальных конфликтов. На модели установлен новый локатор изготовления НП «Заслон».

Богинский пояснил, что новый локатор повысит дальность обнаружения и распознавания целей. Также, по его словам, он будет более точно и на более дальних расстояниях определять метеообразования.

Первый испытательный полет российского самолета-лаборатории Як-40ЛЛ прошел на авиасалоне МАКС-2021. Самолет оснащен гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета работала электрическая силовая установка.