Армия 05 марта 2023, 15:47 Переправку американской военной техники заметили в Польше Baltic Security: военную технику США привезли в польский порт Гдыня Соцсети

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Сотни единиц военной техники армии США заметили в порту польского города Гдыня. Информация об этом появилась в Twitter Baltic Security.

«Техника, принадлежащая третьей боевой группе бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии армии США, размещена в порту Гдыня», — заявили авторы твита.

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Броневики, военные грузовики, заправщики и другие машины в количестве около сотни привезли в порт в рамках программы Atlantic Resolve, которую запустили в 2014 году для увеличения военного присутствия США в Европе. По ней в декабре в Польшу привезли около 700 боевых машин, еще 1250 единиц военной техники в январе отправили из Форт-Худа в Техасе в порт Флиссинген в Нидерландах.

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Польша проведет совместные с США и Германией военные учения. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал их знаком поддержки для членов НАТО и сигналом для России о том, что альянс сохранил свою мощь.