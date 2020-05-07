Перенесших COVID-19 не возьмут в армию США

«Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача — причина для перманентной дисквалификации», — говорится в документе, который появился в интернете накануне, эти слова подтвердили в ведомстве.

На такой шаг сотрудники Минобороны США пошли, потому что не знают, чего можно ожидать от инфекции в будущем, и как она может отразиться на здоровье переболевших. Меру в ведомстве назвали временной. После всестороннего изучения вируса молодых людей с COVID-19 снова будут снова призывать в армию.

В российской армии таких нововведений нет, весенний призыв проходит в обычном режиме, но с некоторыми дополнительными мерами. Так, на всех сборных пунктах новобранцев будут проверять на коронавирусную инфекцию.

В российской армии количество подтвержденных случаев СОVID-19 увеличилось до 2,9 тысячи человек.