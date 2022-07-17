Перелом войны. 80 лет назад началась Сталинградская битва

В этот день, 17 июля, 80 лет назад началась Сталинградская битва. Об этом напомнили в Telegram-канале Минобороны России.

«Это одно из самых крупных и ожесточенных сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн», — отметили представители ведомства.

Враг превосходил армию СССР. У фашистских войск в 1,7 раза было больше живой силы, в 1,3 раза — танков и артиллерии. Воздушное оснащение противника вдвое превосходило возможности армии Советов. Однако это не стало препятствием для СССР.

«Советской армии удалось заставить немцев сначала увязнуть в оборонительных боях, а позднее, в результате операции „Уран“, немецкие войска были вынуждены отступить», — напомнили в Минобороны.

В этот день произошло еще несколько событий. Одно из них также связано с Великой Отечественной войной. На Садовом кольце в Москве 78 лет назад состоялся «парад побежденных». Около 60 тысяч пленных солдат фашистской армии, в том числе 20 генералов и 1200 офицеров, 17 июля 1944 года прошли под конвоем через столицу СССР.

Кроме того, Минобороны РФ напомнило о дне первой победы русских морских летчиков в воздушном бою за защиту острова Сааремаа. После этого сражения, состоявшегося 17 июля 1916 года, эту дату принято считать днем основания морской авиации ВМФ России.