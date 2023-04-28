Армия 28 апреля 2023, 15:49 Переговоры с Шойгу восхитили министра обороны Индии Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели Пресс-служба Минобороны

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Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх поделился впечатлениями после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Нью-Дели. Индийский министр в своем Twitter-аккаунте восхитился состоявшимися переговорами с коллегой.

«Превосходные переговоры с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели», — написал Сингх.

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На встрече с Шойгу глава индийского ведомства назвал сотрудничество в оборонной сфере столпом стратегического партнерства его страны и России. По словам Сингха, переговоры с российским коллегой стали еще одной возможностью продемонстрировать, насколько сильны связи между двумя государствами в этом направлении.

На совещание в Нью-Дели прибыли не только главы Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но и министры обороны Белоруссии и Ирана. Их пригласили на переговоры в статусе представителей стран-наблюдателей.