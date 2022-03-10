Передвижные хлебозаводы и полевые бани. Чем и как обеспечивают участников спецоперации

Военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, ремонт и заправку техники в полевых условиях для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Развернутые передвижные механизированные хлебозаводы способны выпекать до шести тонн в сутки каждый. Это позволяет обеспечивать хлебом как военнослужащих, так и местное население. Каждый хлебозавод способен начать выпечку через час после развертывания на новом месте дислокации.

«Все ГОСТы учитываются, сырье поставляется регулярно, качество продукции не вызывает сомнений. Хлебозавод работает круглосуточно в две смены пекарей, состав смены — восемь человек. Они выполняют все производственные процессы. Хлеб должен настояться, и только после этого его передают», — рассказали в подразделении МТО.

Для отдыха и соблюдения личной гигиены развернуты передвижные полевые бани. Пропускная способность каждой — более 30 человек в час. Высокая мобильность позволяет в кратчайшие сроки менять место дислокации бани.

«Благодаря мобильности передвижная баня позволяет осуществлять помывку личного состава на дальних расстояниях. Она рассчитана на 320 человек в смену. Одновременно в ней могут находиться восемь человек», — сообщили военнослужащие МТО.

Баня вмонтирована на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости. Также туда включили дизель-генераторную установку, позволяющую запускать ее в автономном режиме. Кроме того, в бане есть насосная станция для забора и очистки воды из природных источников.

Еще один важный вопрос МТО — организация ремонта и заправки техники. Специалисты службы горючего и смазочных материалов организовали на каждом пункте заправку колесной и гусеничной техники. Новейшие автомобильные топливозаправщики на базе автомобилей КамАЗ позволяют одновременно заправлять 10 единиц техники и существенно экономить время.