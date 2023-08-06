Армия 06 августа 2023, 20:54 Переданную Путиным икону доставили в зону СВО Минобороны: переданную Путиным икону «Спас Нерукотворный» доставили в зону спецоперации Пресс-служба Кремля

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Икону «Спас Нерукотворный», которую президент России Владимир Путин передал российским военным, доставили в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман привез икону на передовые позиции и провел молебен. Военнослужащие смогли принять участие в таинстве причащения», — отметили в ведомстве.

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Владельцем иконы «Спас Нерукотворный» был военный министр Российской империи при Александре III Петр Ванновский. Сейчас ее возят по всем подразделениям и воинским частям, чтобы поддержать боевой дух бойцов.

Президент Владимир Путин в апреле привез икону в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, также ее копию передали в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Оригинал знаменитой иконы будет находиться в Главном храме Вооруженных сил России.