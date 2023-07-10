10 июля 2023, 07:49
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
МО: переданную Путиным икону «Спаса Нерукотворного» доставили на передовые позиции ВС РФ
Икону «Спас Нерукотворный», которую президент РФ Владимир Путин передал российским военным, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад». Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве рассказали, что помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков провел причастие мотострелков на позициях группировки.
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«Икона, как символ веры и единения, сплочения объедет все позиции группировки войск», — отметили в Минобороны.
Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ водружали над воротами крепостей.
Владимир Путин в середине апреля оставил икону «Спаса Нерукотворного» в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также передал ее копию в штабе Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
Икону «Спас Нерукотворный» приобрели в частной коллекции в США. Святыня ранее принадлежала военному министру Российской империи Петру Ванновскому. Сообщалось, что оригинал знаменитой иконы будет находиться в главном храме Вооруженных сил России.
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