Армия 10 июля 2023, 07:49 Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск МО: переданную Путиным икону «Спаса Нерукотворного» доставили на передовые позиции ВС РФ Пресс-служба Минобороны

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Икону «Спас Нерукотворный», которую президент РФ Владимир Путин передал российским военным, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад». Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков провел причастие мотострелков на позициях группировки.

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«Икона, как символ веры и единения, сплочения объедет все позиции группировки войск», — отметили в Минобороны.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ водружали над воротами крепостей.

Владимир Путин в середине апреля оставил икону «Спаса Нерукотворного» в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также передал ее копию в штабе Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Икону «Спас Нерукотворный» приобрели в частной коллекции в США. Святыня ранее принадлежала военному министру Российской империи Петру Ванновскому. Сообщалось, что оригинал знаменитой иконы будет находиться в главном храме Вооруженных сил России.