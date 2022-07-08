Атомную подводную лодку «Белгород» передали ВМФ России

Военно-морской флот России получил атомную подводную лодку специального назначения «Белгород». На ней смогут перевозить беспилотные подводные аппараты «Посейдон». Торжественная церемония передачи субмарины прошла на заводе «Севмаш».

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов отметил, что при создании подводной лодки применили самые передовые достижения и технологии.

«„Белгород“ открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — подчеркнул он.

РИА «Новости» напомнило, что атомная подводная лодка «Белгород» относится к проекту «Антей», который переформатировали для «Посейдонов», которые представляют собой подводные атомные беспилотники, способные погружаться на глубину более одного километра.

Министр обороны Сергей Шойгу в апреле 2019 года говорил, что первая модель успешно прошла испытания на полигоне.