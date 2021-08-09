Перечислены особенности российской РЛС «Подлет»

Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники отмечает сегодня свое столетие. Среди его разработок — перспективные радиолокационные станции для флота и ВКС, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые этой структуры разработали РЛС «Подлет». Она может работать в любых климатических условиях. Станция оснащена энергогенератором, пунктом управления, высокопроходимым шасси КамАЗа и многометровой антенной, которая складывается с помощью гидравлики. Отмечается, что от нее не смогут скрыться ни гиперзвуковые ракеты, ни беспилотники.

«Самолеты стратегической авиации, крылатые ракеты и малоразмерные беспилотные летательные аппараты в диапазоне различных высот от 60 метров до 20 тысяч метров на скоростях до 4,5 тысячи километров в час», — рассказал командир радиолокационной роты Алексей Феоктистов.