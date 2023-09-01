Армия 01 сентября 2023, 09:56 Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM для Украины Пентагон и Raytheon заключили контракт для отправки AMRAAM Украине U.S. Department of Defense

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Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов. Пентагон будет закупать противовоздушные ракеты среднего радиуса AMRAAM. Это произойдет в рамках бюджета помощи киевскому режиму.

«Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса „воздух — воздух“», — процитировало заявление ведомства РИА «Новости».

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Выполнение контракта ожидают к 29 ноября 2024 года.

О новом пакете военной помощи киевскому режиму стало известно в конце августа. Помимо ракет для систем ПВО, туда войдут снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы. Общая стоимость вооружения составила 250 миллионов долларов.

Ранее министерство обороны Великобритании заявляло о планах передачи Украине мощных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских ЗРК NASAMS.