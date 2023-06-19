Армия 19 июня 2023, 11:44 Пентагон приступил к созданию насекомых, переносящих смертельно опасные заболевания Генерал-лейтенант Кириллов: Пентагон пытается создать насекомых, переносящих ВИЧ и Эболу Unsplash

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Пентагон пытается вывести популяции насекомых, переносящих смертельно опасные заболевания, которые не распространяются ими в естественных условиях, в том числе ВИЧ и вирус Эболы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.

По словам Кириллова, в США пытаются создать насекомых, которые смогут переносить гепатит B, возбудителей СПИДа, лихорадки Эбола, а также тяжелого острого респираторного синдрома.

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«Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B», — отметил генерал-лейтенант.

Ранее Кириллов сообщил, что до начала спецоперации Украина собирала штаммы вируса птичьего гриппа с летальностью до 40%. По словам начальника войск РХБЗ, эти штаммы обладают высоким эпидемическим потенциалом и способны преодолевать межвидовой барьер.