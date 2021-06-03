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    03 июня 2021, 10:26

    Пентагон озвучил план ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений

    Алена Макаренко

    США намерены ускорить развертывания гиперзвукового оружия. Об этом рассказал заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

    Пентагон озвучил план ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений

    «Бюджетный запрос является очень важным заявлением о важности гиперзвукового оружия», — его слова привело издание National Defense.

    Военный бюджет на 2022 финансовый год включает покупку данных систем, отметила Общественная служба новостей.

    «Таким образом, мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», — добавил Уйат.

    Пентагон отдал приоритет разработке крылатых ракет воздушного базирования. По словам Уайта, такие вооружения больше совместимы с другими гиперзвуковыми платформами в силу своего размера.

    Заместитель директора по разработкам обратил внимание на то, что ведомство сейчас занимается наступательными и оборонительными системами в этой сфере.

    По информации информационно-аналитического центра «Джейнс», Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США запросило на 2022 финансовый год 247,9 миллиона долларов на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия.