Пентагон озвучил план ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений

США намерены ускорить развертывания гиперзвукового оружия. Об этом рассказал заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

«Бюджетный запрос является очень важным заявлением о важности гиперзвукового оружия», — его слова привело издание National Defense.

Военный бюджет на 2022 финансовый год включает покупку данных систем, отметила Общественная служба новостей.

«Таким образом, мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», — добавил Уйат.

Пентагон отдал приоритет разработке крылатых ракет воздушного базирования. По словам Уайта, такие вооружения больше совместимы с другими гиперзвуковыми платформами в силу своего размера.

Заместитель директора по разработкам обратил внимание на то, что ведомство сейчас занимается наступательными и оборонительными системами в этой сфере.

По информации информационно-аналитического центра «Джейнс», Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США запросило на 2022 финансовый год 247,9 миллиона долларов на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия.