Пентагон не планирует покидать Ирак

Что касается Ирака, мы все еще ведем переговоры с принимающей стороной, мы по-прежнему хотим быть другом и партнером суверенного и процветающего Ирака. На данный момент у американских военных нет планов по выводу войск из Ирака. Джонатан Хоффман представитель Минобороны США

Представитель военного ведомства добавил, что усилия США направлены на то, чтобы военные оставались как в Ираке, так и в ближневосточном регионе.

Хоффман также отметил, что о ракетном ударе Ирана по американским базам в Ираке стало известно благодаря системе раннего обнаружения, а не от третьей стороны. Он добавил, что эта система позволила избежать гибели и ранений людей во время нападения.

Ракетный обстрел двух баз в Ираке, которые используются американскими военными, произошел 8 января. Это стало ответом на убийство иракского генерала Касема Сулеймани, совершенного 3 января по приказу Дональда Трампа.

Неофициально сообщалось, что Иран предупредил об атаке на базы иракцев, а те — США. После убийства Сулеймани иракский парламент потребовал вывести из страны американские войска. Президент США пообещал в этом случае применить к стране санкции.