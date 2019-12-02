  • Патрушев пригласил Китай обсудить стратегическую безопасность в России

    02 декабря 2019, 10:50

    Юлия Булыгина

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пригласил представителей Китая на встречу в конце мая в Калининградской области. Там пройдет заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
    Патрушев пригласил Китай обсудить стратегическую безопасность в России

    «Признателен партнерам за участие в проводимых нами форумах. Пользуясь случаем, приглашаю китайскую сторону принять участие в очередной международной встрече, которая пройдет 26–29 мая следующего года в Калининградской области», — сказал Патрушев в ходе своего визита в Китай, его цитирует РИА «Новости».

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    Патрушев с 1 по 4 декабря проводит встречи в Китае для обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности. В понедельник он переговорил с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем. Кроме того, запланирована встреча с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

    Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно в одном из городов России. В 2019-м представители встречались в Уфе в июне.