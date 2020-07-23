Патрульный корабль «Павел Державин» испытают в водах Черного моря

На Черном море начались испытания третьего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин». Планируется, что военное судно войдет в состав соединения, охраняющего окрестные воды Новороссийской военно-морской базы.

Во время заводских ходовых испытаний экипажу «Павла Державина» предстоит наладить и проверить разные режимы работы главной энергетической установки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Кроме того, специалисты займутся испытаниями резервных механизмов и оборудования. Тесты проведут в том числе в условиях перехода на аварийные источники электропитания. Проверка ждет и внутрикорабельные средства связи.

«Павел Державин» должен отправиться патрулировать водный район Новороссийской военно-морской базы вместе с другими кораблями охраны. По данным Минобороны, ВМФ получит военное судно ранее указанного в контракте срока.

Разработкой кораблей проекта 22160 занимались специалисты Северного конструкторского бюро. Это первые российские суда, на которых реализовали модульную концепцию морского вооружения. «Павел Державин» предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, может использоваться в поисково-спасательных операциях, выступать в качестве сопровождений других плавсредств и бороться с пиратами.

Ранее стало известно, что фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» оснастят гиперзвуковым оружием и передадут ВМФ России через пять-шесть лет.