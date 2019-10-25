  • Патрульный корабль Черноморского флота вернется из Греции в Севастополь

    25 октября 2019, 17:16

    Ирина Нагайникова

    Патрульный корабль «Василий Быков» возвращается в Севастополь. Он миновал проливы Дарданеллы и Босфор, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

    «Василий Быков» прибудет в порт Севастополя 25 октября.

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    Экипаж судна принял участие в мероприятиях, приуроченных к 192-й годовщине Наваринского морского сражения в греческом порту Пилос.

    Корабль вышел из Севастополя в Санкт-Петербург 10 июня, чтобы принять участие в военно-морском параде. С визитом в Пилос «Василий Быков» направился 16 октября.