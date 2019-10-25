Патрульный корабль Черноморского флота вернется из Греции в Севастополь

«Василий Быков» прибудет в порт Севастополя 25 октября.

Авиация Черноморского флота провела бомбардировку на учениях в Крыму. Видео Подробнее

Экипаж судна принял участие в мероприятиях, приуроченных к 192-й годовщине Наваринского морского сражения в греческом порту Пилос.

Корабль вышел из Севастополя в Санкт-Петербург 10 июня, чтобы принять участие в военно-морском параде. С визитом в Пилос «Василий Быков» направился 16 октября.