Армия 22 ноября 2023, 09:34 Партию новых «боевых селезней» Су-34 отправили в армию России ОАК передала ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

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Новосибирский авиационный завод имени Чкалова передал Минобороны России партию фронтовых высокоманевренных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Новую разработку показала Объединенная авиастроительная корпорация.

По словам пресс-службы, «боевые селезни» прошли комплекс наземных и летных испытаний. Их возьмут на вооружение Воздушно-космических сил России для выполнения разного типа задач, в том числе поражения надводных и наземных целей.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им решать широкий спектр задач», — заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Вторую партию Су-34 передали заказчику в октябре. Разработчики увеличили дальность стрельбы, точность удара и оборудовали бомбардировщик под использование перспективных средств поражения.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал этот бомбардировщик лучшим в своем классе. По его словам, у Су-34 особая форма носа и кабины. Его сконструировали под использование разных видов вооружений.