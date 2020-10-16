Парламент Швеции заявил о необходимости запретить учения НАТО в стране

По словам парламентариев, Швеция не должна участвовать в учениях НАТО, так как они противоречат принципу неприсоединения государства к военным альянсам.

«НАТО не должно иметь возможности проводить маневры или испытания вооружений на шведской территории. В ситуации, когда нескольким странам позволяют готовиться к борьбе в Арктике, все это ведет к тому, что угроза для Швеции растет», — уточняется в документе.

Члены представительного собрания заявили, что ряд стран, в числе которых Россия, США, Канада, Норвегия, Дания и Китай, «претендуют на значительную часть этого региона». По их словам, претензии государств подкреплены военной силой. В связи с этим милитаризация Арктики становится очевидной.

В стратегии напомнили о произошедших в разные годы крупных международных маневрах Cold Response, Loyal Arrow и Trident Juncture. Как считают депутаты, такие военные мероприятия являются причиной роста напряженности в регионе.