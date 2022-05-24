«Парящие в небе железные птицы». Совместное воздушное патрулирование России и КНР показали на видео

Воздушно-космические силы Российской Федерации и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Российскую авиагруппу представили ракетоносцы Ту-95м ВКС РФ, со стороны Китая в патрулировании участвовали стратегические бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК. Сопровождение группам обеспечили российские самолеты Су-30м.

«Патрулирование проведено в соответствии с планом сотрудничества России и КНР в 2022 году и не направлено против третьих стран», — подчеркнули в ведомстве.

Полет продолжался около 13 часов, самолеты провели воздушное патрулирование над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей.

На отдельных участках маршрута ракетоносцы сопроводили самолеты F-15 ВВС Японии и F-2 ВВС Южной Кореи.

Российские и китайские воздушные суда в ходе выполнения миссии не нарушили воздушных пространств иностранных государств, строго придерживаясь принятых положений международного права.