Параллельный полет МиГ-31 и истребителя НАТО засняли на видео

Российский МиГ-31 встретился в небе с истребителем НАТО F-16. Пилот заснял параллельный полет на видео.

На кадрах видно, как российский борт приближается ко второму истребителю. Российский летчик приветствует коллегу, а затем истребители летят некоторое время рядом друг с другом.

В тот момент российский МиГ-31 сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Видео опубликовано 18 апреля на YouTube-канале Fighterbomber, но когда именно состоялся полет, не сказано.

В комментариях под видео многие отметили, что пилот поступил очень дружественно, несмотря на отношения России и НАТО.

«Классно, подлетел играючи, как к стоящему», — отметил пользователь.

«Пилоты — обычные люди, они коллеги так или иначе, и политика тут ни при чем», — написал другой зритель.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он создан для перехвата и уничтожения воздушных целей в разных метеорологических условиях. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения США.