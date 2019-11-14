«Панцирь-С» перебросили на север Сирии. Комплекс будет прикрывать вертолеты ВКС РФ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» разместили в сирийском аэропорту Камышлы на севере страны. Он будет прикрывать с земли российские боевые вертолеты. Винтокрылые машины сейчас перебазируются в Камышлы с российской авиабазы Хмеймим.

«Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолеты прикрывает система ПВО „Панцирь“», — сообщил корреспондент телеканала «Звезда» с места событий.

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Ранее стало известно, что российские боевые вертолеты расширили территорию воздушного патрулирования северных границ Сирии. Россия увеличивает зону в сирийском небе. Сейчас прокладывают новые маршруты для наземных патрулей российской военной полиции, а также разворачивают гуманитарную миссию Центра по примирению враждующих сторон.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» наземного и морского базирования предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Этот ЗРПК может также защитить охраняемые объекты от угроз с земли и воды.