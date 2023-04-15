Армия 15 апреля 2023, 00:40 Память погибших моряков-черноморцев крейсера «Москва» почтили в Севастополе Церемонию в память о погибших моряках крейсера «Москва» провели в Севастополе РИА «Новости»

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Торжественную церемонию в память о моряках, которые погибли на затонувшем год назад ракетном крейсере «Москва», состоялась 14 апреля в Севастополе. Подробностями мероприятия с РИА «Новости» поделился директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев.

«К стеле Москвы на Аллее Городов-Героев возложили венок и цветы. Почтить память пришли представители Севастопольского Морского Собрания, Военно-научного общества Черноморского флота, ветераны и казаки», — сказал он.

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Участники церемонии возложили венок в виде Андреевского флага и матросскую бескозырку с гвардейской ленточкой к основанию стелы Города-Героя Москвы.

«В составе Черноморского флота должен быть корабль с именем российской столицы, это будет лучшая память черноморскому ракетному крейсеру, который стал легендарным», — добавил Горбачев.

По данным Минобороны РФ, 13 апреля 2022 года на крейсере произошел пожар и детонация боезапаса. С судна эвакуировали 396 членов экипажа. При буксировке в Севастополь корабль затонул. По официальным данным, погиб один моряк и 27 пропали без вести.