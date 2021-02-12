Пакистан испытал ракету Babur-1A

Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракету Babur-1A, которая способна нести обычные и ядерные боеголовки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Пакистан провел успешный учебный пуск Babur-1A с дальностью 450 километров. «Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море», — говорится в заявлении. Запуск провели с наземной мобильной пусковой установки. Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний, написало ИА НСН. Ядерная программа Пакистана направлена на противодействие угрозам со стороны соседней страны — Индии, которая тоже регулярно проводит ракетные испытания.