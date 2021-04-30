Озвучен главный просчет США в борьбе с Россией

Американцы сфокусировались на развитии авианосных ударных групп, пока Россия разрабатывала гиперзвуковое оружие. Это и стало просчетом Вашингтона в борьбе с Москвой, пояснил военный эксперт Василий Дандыкин, сообщило РИА ФАН.

«России удалось обогнать США в области стратегических вооружений благодаря нашим ученым. Мы сделали упор на создание эффективного оружия с точки зрения нанесения максимального урона противнику. Это касается надводного и подводного флотов, авиации», — отметил он.

Однако в приоритете стояла разработка гиперзвукового вооружения. На вооружении армии России уже служит «Кинжал». Его носителями могут быть стратегические самолеты, в том числе и дальние перехватчики МиГ-31. Кроме того, боевую службу несут ракеты «Циркон», которыми можно оснастить действующие и строящиеся подводные лодки, а также надводные корабли.

«Конечно, нам удалось обогнать американцев и благодаря их самоуспокоению. Ведь они не придавали значения и махнули рукой на все, что происходило и в российском ВПК, и в Вооруженных силах РФ», — добавил военный эксперт.

После развала СССР Америка «почивала» на лаврах и занималась другими проектами — авианосцами, подводным флотом, эсминцами. Вашингтон выделил миллиарды долларов, которые потратились на создание неэффективных образцов вооружения.

«Насколько мне известно, испытания, которые они хотели провести со своими гиперзвуковыми ракетами, закончились весьма печально», — подытожил Дандыкин.

Теперь США находятся в роли догоняющих, сказал специалист.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сказал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений, напомнила «Политика сегодня».