Армия 06 февраля 2023, 02:38 Отсрочку от службы в армии получили почти 8 тысяч айтишников Минцифы: почти 8 тысяч сотрудников IT-компаний получили отсрочку от армии Pixabay

Читать 360tv в

С начала года выручка IT-компаний увеличилась более чем на 20%. Успехи отрасли объяснили эффективными мерами поддержки, среди которых отсрочка от службы в армии и льготная ипотека. Об этом в Минцифры сообщили «Парламентской газете».

В министерстве цифрового развития напомнили, что аккредитованным компаниям, получающим более 70% дохода от IT-деятельности, снизили ставку на страховые взносы до 7,6%, и обнулили налог на прибыль. По данным ФНС, рост выручки отрасли составляет более чем 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Реклама

Кроме того, аккредитованные IT-компании освободили от выездных налоговых проверок и других форм государственного и муниципального контроля на три года, а сотрудникам предоставили отсрочку от службы в армии. По итогам осеннего призыва льготой воспользовались 7,8 тысячи айтишников.

Реклама

Помимо этого, сотрудникам IT-компаний предоставили льготную ипотеку со ставкой до 5% годовых. Программой уже воспользовалось более шести тысяч человек. Общий объем выданных льготных кредитов составил 55 миллиардов рублей.

Ранее в Минцифры сообщили, что IT-специалисты должны успеть подать заявления на отсрочку от весеннего призыва до 6 февраля.