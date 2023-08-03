Армия 03 августа 2023, 08:19 Отсрочку от армии предложили распространить на айтишников без высшего образования Минцифры предложило дать отсрочку от армии IT-специалистам без высшего образования РИА «Новости»

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Одним из условий получения отсрочки от службы в армии для IT-специалистов стало профильное высшее образование. Минцифры предложило снять это ограничение и предоставить возможность продолжать работать айтишникам со средним профессиональным образованием, сообщили «Известия».

Крупные компании начали составлять списки сотрудников на отсрочку в период осенней призывной кампании и пожаловались министерству на нехватку кадров. По утвержденным в 2022 году правилам, в армию не пойдут сотрудники аккредитованных IT-компаний с профильным высшим образованием по одной из 200 внесенных в специальный перечень специальностей. Минцифры предложило расширить этот список.

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«Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции», — объяснили в министерстве.

Письмо с такой идеей в правительство отправили в июне, в Минобороны — в июле. По информации издания, ведомство попросило также разрешить оставаться дома айтишникам со средним профессиональным образованием. Эту информацию в Минцифры комментировать не стали, но в официальное письмо идею включили.

Заявки на отсрочку от осеннего призыва, который начнется в октябре, начали принимать 24 июля. Сотрудники заполнили специальную форму на портале госуслуг, их работодатели подтвердили информацию, составили списки и отправили в Минцифры.