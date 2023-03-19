19 марта 2023, 14:14
«Оценка ситуации была дана». О чем говорили Путин и Герасимов в штабе СВО
Песков: Путин и начальник Генштаба Герасимов долго обсуждали ситуацию в зоне СВО
Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов долго обсуждали обстановку в зоне СВО, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Беседа прошла в штабе специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС.
«В штабе СВО работа идет круглые сутки, в течение суток несколько раз проходят доклады по направлениям. Как раз в одной из таких сессий докладов по направлению президент [принял участие]», — сказал представитель Кремля.
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Песков уточнил, что глава государства выслушал доклады по направлениям, которые представляют в штабе ежедневно. Затем президент достаточно долго говорил с Герасимовым в отдельном кабинете.
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«Оценка ситуации была дана», — рассказал пресс-секретарь Путина.
Ранее он подчеркнул, что поездку в штаб СВО не планировали заранее. Основной целью визита была проверка его работы в обычном режиме.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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