Важное 19 марта 2023, 14:14 «Оценка ситуации была дана». О чем говорили Путин и Герасимов в штабе СВО Песков: Путин и начальник Генштаба Герасимов долго обсуждали ситуацию в зоне СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов долго обсуждали обстановку в зоне СВО, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Беседа прошла в штабе специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС.

«В штабе СВО работа идет круглые сутки, в течение суток несколько раз проходят доклады по направлениям. Как раз в одной из таких сессий докладов по направлению президент [принял участие]», — сказал представитель Кремля.

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Песков уточнил, что глава государства выслушал доклады по направлениям, которые представляют в штабе ежедневно. Затем президент достаточно долго говорил с Герасимовым в отдельном кабинете.

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«Оценка ситуации была дана», — рассказал пресс-секретарь Путина.

Ранее он подчеркнул, что поездку в штаб СВО не планировали заранее. Основной целью визита была проверка его работы в обычном режиме.