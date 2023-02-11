Армия 11 февраля 2023, 18:43 Отряды Белгородской теробороны приступили к ротным учениям Власти региона: в ряды белгородской теробороны вошли тысячи жителей

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Тысячи человек вошли в состав белгородской территориальной обороны. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он опубликовал кадры ротных учений, которые проходят под руководством инструкторов с большим боевым опытом.

«Встретился сегодня с членами белгородской территориальной самообороны. Сейчас у наших парней идет очередной этап подготовки», — сообщил глава региона.

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По его словам, представители теробороны тренируются ежедневно и «готовы к выполнению любой задачи».

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О формировании отрядов территориальной обороны в Белгородской области стало известно в начале декабря. В них входят жители, которые не подлежат призыву на военную службу по состоянию здоровья или из-за возраста, но хотят в случае необходимости встать на защиту своей семьи и дома.

С первых дней спецоперации жители просили сформировать в регионе такие отряды, и власти пошли навстречу. Тренировки проходят во всех приграничных районах Белгородской области.