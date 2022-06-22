Первую советскую атомную подлодку К-3 отремонтировали в Кронштадте

Специалисты «Кронштадтского морского завода» закончили ремонт первой советской атомной подлодки К-3, которая станет центральным экспонатом строящегося Музея военно-морской славы на «Острове фортов». Субмарину «Ленинский комсомол» показал телеканал «Звезда».

Восстановление подлодки проводилось в доке имени Митрофанова с декабря прошлого года. Специалисты заменили более 80% покрытия легкого корпуса подводного корабля, очистили прочный корпус, нанесли лакокрасочное покрытие, частично заменили и отремонтировали элементы надстройки и смонтировали опоры для установки субмарины на площадке музея, сообщили в пресс-службе «Кронштадтского морского завода».

Теперь начнется операция по выводу подлодки из дока и транспортировке к зданию будущего Музея военно-морской славы туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Переправка субмарины пройдет в несколько этапов.

Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» вошла в состав военно-морского флота СССР в 1959 году. Местом ее базирования был Северодвинск. Она служила до 1988 года, совершила пять походов, провела в море в общей сложности более 14 тысяч ходовых часов и прошла почти 130 тысяч миль. В 1991 году К-3 была официально выведена из состава ВМФ.

В Кронштадте создают музейно-исторический парк «Остров фортов». К 2024 году в нем будут восстановлены знаменитые форты Кроншлот, Петр Первый и Император Александр Первый. Площадь парка составит около 10 гектаров.