Армия 16 июня 2023, 09:10 Отразившим атаку украинских сил в Крыму выплатили по 200 тысяч рублей Минобороны: отразившим атаку ВСУ в Крыму военным выплатили по 200 тысяч рублей РИА «Новости»

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Военные ВМФ России, которые отразили атаку шести беспилотных украинских катеров на гражданские объекты и российские корабли в Крыму, получили по 200 тысяч рублей. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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Также ведомство выдало по 300 тысяч рублей операторам средств ПВО и военным летчикам, которые в этом году уничтожили 71 самолет и 45 вертолетов ВСУ. Еще по 100 тысяч рублей получили военнослужащие подразделений воздушно-десантных войск, сухопутных войск и морской пехоты за ликвидацию бронетанковой техники противника.

Минобороны выплатило по 50 тысяч рублей солдатам, которые уничтожили 203 самоходные артиллерийские установки, 1501 боевую бронированную машину и 85 установок реактивных систем залпового огня украинских сил. За поражение систем залпового огня HIMARS и пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» российским военным дали по 300 тысяч рублей.