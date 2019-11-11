  • Отработку авиаудара штурмовиками Су-25СМ показали на видео

    11 ноября 2019, 10:22

    Дарья Бунякова

    Российские пилоты штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа провели успешные учения на Северном Кавказе. Экипажи преодолели вражескую систему ПВО и отработали удары по наземным целям. Видео полетов показало Министерство обороны.

    На кадрах виден взлет самолетов и пилотирование. Также запечатлен пуск боевых ракет и возвращение Су-25СМ на военную базу.

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    Во время учений экипажи штурмовиков отработали навыки преодоления кордонов ПВО и поражения наземных целей ракетами.

    Кроме того, военные попробовали управлять самолетами в небе над горной местностью и в сложных метеорологических условиях. Полеты Су-25СМ проводили на разных высотах.

    Всего в отработке маневров приняли участие более 20 летчиков, техников, а также специалистов, которые наземно обеспечивают работу техники. В учениях задействовали пять штурмовиков.