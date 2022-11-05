Отработка стрельбы кораблей Балтийского флота по воздушной цели попала на видео | 360°

Армия 05 ноября 2022, 19:10 Отработка стрельбы кораблей Балтийского флота по воздушной цели попала на видео Минобороны показало кадры боевой подготовки корабельных сил Балтийского флота

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Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по крылатой ракете в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке. Минобороны России показало на видео успешное поражение воздушной цели.

Практические стрельбы одновременно осуществляли экипажи малых противолодочных кораблей «Кабардино-Балкария» и «Алексин». Крылатую ракету удалось поразить из корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630.

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Министерство обороны регулярно делится кадрами боевой подготовки и работы военнослужащих, в том числе — в ходе спецоперации. Недавно оборонное ведомство опубликовало кадры отработки навыков оказания первой медицинской помощи мобилизованными. Их учили перевязывать раны и эвакуировать пострадавших с поля боя.

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До этого появился ролик с боевой подготовкой военных связистов. Сообщалось, что специалисты подразделений войск связи Западного военного округа работают круглые сутки в любую погоду. Они налаживают каналы связи для управления сухопутной группировкой войск, нередко — под обстрелами.