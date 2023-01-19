Армия 19 января 2023, 09:22 «Отработали как общий механизм». Штурман вертолета Ка-27 рассказал о вылете в экстремальных условиях Минобороны показало вылет вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане

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Экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» отработал воздушную разведку в сложных метеоусловиях. Вылет прошел успешно, рассказал штурман. Минобороны России показало маневры.

Плановые тренировки устроили в северной части Атлантического океана. Экипаж вертолета Ка-27 отработал взлет и посадку на фрегат «Адмирал Горшков» на ходу, воздушную разведку над водой для передачи оперативно-тактической информации на корабль. Штурман рассказал о сложных метеоусловиях во время учений — волнение моря оценивали в два-три балла, дул ветер скоростью до 15 метров в секунду. Но это, по его словам, никак не повлияло на выполнение поставленных задач.

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«Авиагруппа в целом — инженерно-технический состав, руководство полетом — отработала как общий механизм, как часики, на оценку „отлично“», — сказал офицер.

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» приняли в состав ВМФ в 2018 году, а спустя три года модернизировали под применение гиперзвуковых ракет «Циркон». Этот современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным вооружением создали для работы в дальней морской и океанской зонах.