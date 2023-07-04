Армия 04 июля 2023, 18:31 Отношение россиян к контрактной службе в зоне СВО после попытки мятежа осталось прежним Медведев: россияне не изменили мнение о контрактной службе в зоне СВО после попытки мятежа РИА «Новости»

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Попытка мятежа никак не поменяла отношение россиян к контрактной службе в зоне специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками.

«Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции», — констатировал он.

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По его словам, российские контрактники и добровольцы показывают высокий уровень поддержки президента и государства и готовы защищать Родину. Только за минувшую неделю, добавил Медведев, контракт с ВС России заключили почти 10 тысяч человек.

Всего в ряды российской армии с начала года по 4 июля приняли более 185 тысяч человек. Из них около 109 тысяч — пребывающих в запасе, уточнил он. Также зампред Совбеза подчеркнул, что в стране серьезно нарастили темпы поставок военной техники в войска.