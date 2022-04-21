Сложившие оружие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что условия их содержания в плену являются нормальными. Минобороны России показало интервью с несколькими из них.

«По обеспечению мы практически на тех же условиях, что и военнослужащие их армии. Лояльное отношение, ожидали худшего», — рассказал мужчина средних лет.

Он признался, что мечтает сейчас главным образом о двух вещах — завершении конфликта и возвращении домой живым и здоровым. Того же хочет его товарищ. Бывший солдат ВСУ осудил издевательства украинских военных над русскими солдатами. Он считает, что любой вооруженный конфликт — это неминуемое зло.

«Издевательство над пленными — это не по-человечески, независимо от страны, которая это делает, в принципе», — сказал он.

Ранее сдавшийся в плен подполковник ВСУ, замкомандира по тылу Сергей Жуковский рассказал «Известиям» о режиме дня военнопленных — трехразовом питании и комфортных условиях.