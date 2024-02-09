Армия 09 февраля 2024, 17:24 Отличившимся в зоне спецоперации инженерам ЦВО вручили награды

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Инженеров Центрального военного округа, которые отличились в зоне спецоперации, наградили медалями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Государственные и ведомственные награды военным вручил представитель командования соединения.

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«Представитель командования соединения поздравил военнослужащих и вручил медали „За отвагу“, „За храбрость“ II степени, Жукова, „За боевые отличия“ и „За разминирование“», — указали в пресс-службе.

Ранее в зоне проведения СВО наградили десантников инженерно-саперного батальона. Командир Ивановского соединения ВДВ вручил военным медали и поблагодарил их за храбрость и профессионализм. Он призвал бойцов оставаться человечными и помнить, что родные ждут их возвращения. Командир поздравил десантников с днем образования воинской части и пожелал им здоровья.