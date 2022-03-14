Отличившимся в спецоперации российским военным вручили госнаграды в Подмосковье

Заместитель министра обороны РФ Геннадий Жидко в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Подмосковье вручил государственные награды отличившимся при проведении специальной операции. Об этом сообщила газета «Красная звезда».

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнослужащим заслуженные награды. Один военнослужащий удостоен „Ордена Мужества“, 10 человек получили медаль „За отвагу“», — говорится в сообщении.

Указ о награждении военнослужащих подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве. Там он вручил российским военным, отличившимся во время спецоперации, 10 медалей «За отвагу», орден Мужества и звезду Героя России.

Также сообщалось, что ордена Мужества посмертно удостоился 29-летний сержант из Астрахани Темирлан Джасагулов.