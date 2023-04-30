30 апреля 2023, 07:29
Отличившиеся в СВО бойцы штурмовых отрядов получили ведомственные награды
Минобороны наградило военнослужащих штурмовых отрядов, которые отличились в СВО
Отличившиеся в спецоперации на Украине бойцы штурмовых подразделений Западного военного округа получили награды. Ведомственные знаки отличия вручили прямо на передовой, сообщили в Минобороны РФ.
«В числе награжденных есть и бойцы, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации», — уточнили в ведомстве.
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Медали вручили лучшим солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам штурмовых отрядов.
Командиры поблагодарили военных за самоотверженность, смелость и отвагу.
В Минобороны напомнили, что штурмовые отряды работают на самых сложных участках фронта. Перед отправкой в зону спецоперации все военнослужащие прошли боевое слаживание в учебных центрах.
Ранее Минобороны России показало видео подготовки штурмовых подразделений Западного военного округа. По мнению военных, боевое слаживание на полигоне — это залог эффективности подразделения в бою.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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