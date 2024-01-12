Армия 12 января 2024, 12:37 Открытие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии запланировали на 2024 год Совбез Абхазии: пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в 2024 году Michael Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

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Работа пункта постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России в Абхазии может начаться уже в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщил секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба.

Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться объект, пока не идут. На данном этапе запустили проектировку пункта.

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«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно», — отметил Шамба.

По его словам, возведение пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает духу соглашения о стратегическом партнерстве и союзничестве. Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и они выполняются.

«С 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Абхазия в 2023 году стала одним из самых желанных направлений для путешествий среди россиян. Ее посетили 8% туристов из РФ.