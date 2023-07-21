Армия 21 июля 2023, 13:03 Отказ от планов повысить нижнюю планку призывного возраста прокомментировали в Кремле Песков отказался комментировать отказ от повышения нижней планки возраста призыва РИА «Новости»

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В Кремле пока не обсуждали вероятный отказ от намерений повысить нижнюю планку возраста призыва в армию с 18 лет до 21 года, основные дискуссии идут в Государственной думе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«По этой теме я ничего не могу сказать в настоящий момент, в Думе идет дискуссия», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Песков предложил обратиться в Минобороны и Госдуму.

«Экспертная точка зрения министерства обороны в этом вопросе является основополагающей», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Комитет Госдумы по обороне во втором чтении поддержал поправки, в соответствии с которыми призывной возраст на обязательную срочную службу составит с 18 до 30 лет. Депутат Андрей Картополов заявлял, что многие молодые люди хотят отправиться в ряды вооруженных сил именно с 18 лет.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявлял, что введение срочной службы с 21 года сильно повысит качество российской армии. По его мнению, в 18 лет считать людей социально зрелыми нельзя.