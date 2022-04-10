Откалибровали с воды. Российский фрегат уничтожил объекты ВСУ из акватории Черного моря
Минобороны показало, как российский фрегат уничтожил объекты ВСУ из акватории Черного моря
Экипаж фрегата Черноморского флота успешно выполнил очередную задачу по демилитаризации Украины. Кадры запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ опубликовали в Теlеgrаm-канале Минобороны России.
«Удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ из акватории Черного моря», — описали видео представители ведомства.
На кадрах виден момент запуска снарядов. Ракеты стремительно покидали судно, оставляя после себя сильную дымку. Всего с фрегата запустили четыре снаряда. В ведомстве сообщили, что это были крылатые ракеты «Калибр».
Авторы Теlеgrаm-канала Минобороны регулярно выкладывают подобные видео. Сегодня ведомство уже поделилось кадрами вылета вертолета Ка-52. Его экипаж нанес прицельный удар и уничтожил бронетехнику ВСУ.