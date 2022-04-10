Откалибровали с воды. Российский фрегат уничтожил объекты ВСУ из акватории Черного моря

Экипаж фрегата Черноморского флота успешно выполнил очередную задачу по демилитаризации Украины. Кадры запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ опубликовали в Теlеgrаm-канале Минобороны России.

«Удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ из акватории Черного моря», — описали видео представители ведомства.

На кадрах виден момент запуска снарядов. Ракеты стремительно покидали судно, оставляя после себя сильную дымку. Всего с фрегата запустили четыре снаряда. В ведомстве сообщили, что это были крылатые ракеты «Калибр».

Авторы Теlеgrаm-канала Минобороны регулярно выкладывают подобные видео. Сегодня ведомство уже поделилось кадрами вылета вертолета Ка-52. Его экипаж нанес прицельный удар и уничтожил бронетехнику ВСУ.