Отборочный этап Армейских международных игр — 2022 начался в Вооруженных силах России. Бороться за право войти в международную сборную будут примерно 500 тысяч военных. Об этом рассказали в министерстве обороны страны.

«В Вооруженных силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Они будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае–июне 2022 года», — сказано в сообщении.

По результатам отборочного этапа отберут сборные команды из России для каждого отдельного конкурса международных состязаний. Они состоятся в рамках плановых занятий по боевой подготовке более чем в 90 тысячах российских подразделений армии. За последние три года число военных, которые принимают участие в испытаниях, выросло сразу в девять раз, отметили в министерстве обороны РФ.

Как добавили в ведомстве, расширенных охват помогает повысить уровень профессионализма в вооруженных силах и улучшить подготовку военных специалистов в России, сообщил ТАСС.

Минувшей осенью российские военные одержали победу в танковом биатлоне на Армейских международных играх. Именно это состязание считается по традиции одним из самых зрелищных в конкурсах. Оно прошло на полигоне Алабино на территории Московской области.