«От танка ничего не осталось». Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ

Министерство обороны РФ 9 марта опубликовало новое видео с техникой ВСУ, уничтоженной в ходе спецоперации России на Украине. В грязи и на снегу среди деревьев валяются обломки оружия, искореженные фрагменты машин и танк со слетевшей башней.

Многие образцы буквально разорваны на части, пулеметная лента оказалась на ветках — вероятно, в результате взрыва. Зловещую картину дополняют грозное серое небо, голые деревья и сухие листья.

Российские пользователи отреагировали на двухминутный ролик с энтузиазмом. Они отмечали, что «демилитаризация идет полным ходом», «даже от танка ничего не осталось», «сила ракет настолько мощная, что тяжелые металлы плавятся». Люди попросили выкладывать побольше таких видео, где демонстрируются результаты «удачного поражения целей» и то, как работают российская артиллерия, авиация.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецоперация на Украине идет строго по намеченному плану. Она отметила, что операция «стала следствием восьмилетней агрессии киевского режима против Донбасса, нежелания киевских властей обеспечить соблюдение прав человека и остановить дискриминацию русскоязычных граждан стран». Россия не ставит целями свержение действующей власти на Украине и оккупацию страны, заверила Захарова. Целями спецоперации являются «защита ДНР и ЛНР и демилитаризация и денацификация Украины», и она не направлена против мирных жителей.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники противника с высоты на Украине и видео с маршем колонны бронированной техники Вооруженных сил России. Она направилась в назначенный район в рамках спецоперации. Российские военные берут под контроль территории, занятые нацбатами, уточнил RT.